Tiny Tina's Wonderlands: Fantasy-Spin-off zu Borderlands vorgestellt

Videos automatisch starten

Die Borderlands-Reihe bekommt einen weiteren Ableger: 2K Games und Gearbox Software haben beim Summer Game Fest Tiny Tina's Wonderlands offiziell enthüllt und erste Details zur Geschichte und zum Gameplay verraten. Demnach verfrachtet das Spin-off Spieler in eine bunte Fantasy-Welt voll von Magie, Drachen und Co.



Anders als Borderlands spielt Tiny Tina's Wonderlands nicht in einem (etwas schrägen) Zukunftsszenario, sondern in einer an das Mittelalter angelehnten Fantasy-Welt. Möglich macht dies die übergreifende Rahmenhandlung, denn die eigentliche Story wird von der titelgebenden Tiny Tina im Stil eines Pen & Paper-Rollenspiels erzählt. Borderlands-Kennern ist die Kleine ja schon wohlbekannt und diese dürften dann auch wissen, dass die Geschichte mitunter recht skurril und chaotisch werden könnte. Zur Geschichte ist bislang bekannt, dass Spieler den bösen Dragon Lord bekämpfen müssen.



Beim Gameplay soll sich der Shooter aber dennoch an der Borderlands-Reihe orientieren, auch wenn dieses Mal Schusswaffen auf Schwerter und Magie treffen. Spieler können ihren eigenen Multiklassen-Helden erstellen, ballern und jede Menge Beute sammeln - im Koop zusammen mit drei weiteren Spielern.



Los geht es Anfang 2022, ein genaues Datum ist allerdings noch nicht bekannt.