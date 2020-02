▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Ubisoft veröffentlicht in der nächsten Woche mit "Die Warlords in New York" die erste größere Erweiterung für The Division 2. Vorab gibt es jetzt einen kurzen Animationsfilm zu sehen, der auf die Handlung des kostenpflichtigen Paketes vorbereiten soll.Im Mittelpunkt des rund drei Minuten langen Videos steht der ehemalige Division-Agent Aaron Keener, der jedoch abtrünnig wurde und nun mithilfe des Rogue-Netzwerks das südliche Manhattan kontrolliert. Aufgabe des Spielers wird es sein, dem Ex-Agenten ins Handwerk zu pfuschen und seine Pläne zu vereiteln.The Division 2: Die Warlords von New York startet am 3. März 2020 für den PC, die PlayStation 4 sowie die Xbox One . Zwischen dem 27. Februar und 2. März darf The Division 2 übrigens kostenlos ausprobiert werden. Außerdem ist der Kaufpreis für die Standard Edition auf 3 Euro reduziert (Ubisoft Store).