The Cycle: Frontier - Free-to-play-Shooter startet bald, neuer Trailer

Der Berliner Entwickler Yager hat den offiziellen Releasetermin des kostenlos spielbaren Online-Shooters The Cycle: Frontier bekannt gegeben. Bereits in wenigen Tagen dürfen sich alle Interessierten in die Pre-Season stürzen, bevor es kurz darauf dann im vollen Umfang losgeht. Wer von The Cycle bislang noch nichts gehört hat, kann sich in Form eines neuen Trailers ein Bild von dem Spiel machen.The Cycle: Frontier befindet sich bereits seit 2019 bei Yager Development in Berlin-Kreuzberg in der Entwicklung (Spec Ops: The Line, Dreadnought) und wird als PvPvE Extraction-Shooter beschrieben. Als sogenannter Prospektor begeben sich Spieler allein oder im Team auf den Planeten Fortuna III, der nicht nur reich an Ressourcen, sondern leider auch voller Gefahren ist. Neben monströsen Kreaturen wütet nämlich ein radioaktiver Strom an der Oberfläche. Wer es dennoch schafft, fette Beute zu machen, muss sich schließlich noch gegen feindliche Mitspieler zur Wehr setzen und lebendig den Planeten verlassen - wer stirbt, geht leer aus. Erfolgreich gesicherte Ressourcen lassen sich dann in Upgrades für das eigene Quartier und neue Ausrüstung investieren.The Cycle: Frontier startet am 8. Juni 2022, zunächst für zwei Wochen in die Pre-Season, die dann allen Spielern auf Steam und im Epic Games Store bereitsteht. Season 1 beginnt am 22. Juni im vollen Umfang. Bis dahin gesammelte Fortschritte bleiben erhalten. Auch nach der Pre-Season bleibt der Shooter kostenlos.