The Boys Staffel 2: Brachialer Trailer zum heutigen Amazon-Start

Die zweite Staffel der Amazon-Serie The Boys ist endlich da. Um auf das verrückte Antihelden-Spektakel einzustimmen, zeigt der Streaming-Dienst Prime Video jetzt einen neuen und mal wieder recht blutigen Trailer.In der zweiten Staffel nehmen The Boys es erneut mit den korrupten und egoistischen "Supes" auf, deren Saubermann-Image nicht viel mehr als eine Fassade ist. Doch nach den Er­eig­nis­sen der ersten Staffel sind Butcher (gespielt Karl Urban) und Co. inzwischen gesuchte Kriminelle. Was sie aber natürlich nicht davon abhält, ihren Rachefeldzug gegen Home­lander und sein Team fortzusetzen.Im neuen Trailer wird auch noch einmal Stormfront (Aya Cash) vorgestellt, die neu zur Sei­te der Superhelden hinzustößt. Staffel 2 von The Boys startet am heutigen 4. September 2020 ex­klu­siv bei Amazon Prime Video mit insgesamt acht neuen Folgen.