Stormgate: Ex-Blizzard-Entwickler kündigen neues Strategiespiel an

Der Entwickler Frost Giant hat mit Stormgate ein neues Echtzeit-Strategiespiel für den PC angekündigt, in dem die Menschheit einen erbitterten Krieg gegen außerirdische Invasoren führt. Zum Entwicklerteam gehören mehrere ehemalige Blizzard-Mitarbeiter , die unter anderem an Starcraft 2 und Warcraft 3 beteiligt waren.Zwar gab es beim Summer Game Fest am Donnerstagabend lediglich einen ersten Render-Trailer zu Stormgate zu sehen, dieser vermittelt aber schon einmal grob einen Eindruck davon, was RTS-Spieler hier erwartet: In einer fernen Zukunft wird die Erde von außerirdischen Kreaturen angegriffen, die durch sogenannte Stormgates in unsere Welt gelangen. Spieler können dabei sowohl die (eher wie Dämonen aussehenden) Aliens oder den Widerstand der Menschen kommandieren.Stormgate will seine Geschichte in Form mehrerer Story-Missionen erzählen, die sich sowohl allein als auch gemeinsam mit bis zu drei Spielern erleben lassen. In einem Turniermodus können Spieler außerdem gegen ähnlich starke Teilnehmer aus dem Rest der Welt antreten. Über einen Editor lassen sich eigene Missionen erstellen und anschließend teilen.Bis zur Veröffentlichung dauert es aber noch eine ganze Weile, denn bislang wurde nur ein Beta-Start im nächsten Jahr in Aussicht gestellt, für den sich Interessierte bereits anmelden können . Stormgate wird zum Start kostenlos spielbar sein - Pay-to-Win-Elemente werden kategorisch ausgeschlossen.