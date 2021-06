Sea of Thieves erhält ein kostenloses Crossover mit Fluch der Karibik

Alle Infos, Trailer und Ankündigungen

Captain Jack Sparrow darf demnächst auch die Meere in Sea of Thieves unsicher machen: Bei Microsofts E3-Showcase stellte der Entwickler Rare in Zusammenarbeit mit Disney den neuen Story-Inhalt A Pirate's Life für das Action-Adventure vor. Neben dem vielleicht schlechtesten Piraten, von dem wir je gehört haben, finden noch weitere Charaktere aus den Filmen ihren Weg ins Spiel.Insgesamt soll sich die Geschichte über fünf Missionen mit zahlreichen Geheimnissen und Neben-Quests erstrecken. Beispielsweise können Spieler (mal wieder) Jack Sparrow aus dem Gefängnis befreien oder Zeuge der Macht eines verzauberten Piratenschatzes werden, den Jack (natürlich) gestohlen hat. Auch dessen Erzfeind Davy Jones wird wieder für größere Probleme im Piraten-Paradies sorgen.Sea of Thieves: A Pirate's Life erscheint bereits am 22. Juni dieses Jahres als kostenloses Update zusammen mit der dritten Saison des Spiels. Die Missionen können sowohl allein als auch zusammen mit Freunden erlebt werden. Sea of Thieves ist für den PC und die Xbox One erhältlich.