Sackboy: A Big Adventure - Das PlayStation-Spiel erscheint für den PC

Ein weiteres bislang PlayStation-exklusives Spiel findet demnächst seinen Weg auf den PC: Wie Sony nun auch offiziell bestätigt hat, erscheint im Oktober Sackboy: A Big Adventure für Windows-Systeme. Ein Trailer zeigt erste Spielszenen und verrät, welche technischen Features Gamer dort erwarten dürfen.Das Spin-off der LittleBigPlanet-Reihe wurde von Sumo Sheffield entwickelt und war im November 2020 für die PS4 und PS5 veröffentlicht worden. Es ist der erste Teil der Reihe, in dem sich der Held Sackboy frei in einer 3D-Welt bewegen kann. Dieser muss hier seine Freunde vor dem Schurken Vex retten. Im Multiplayer können sich dabei bis zu vier Spieler zusammenschließen und gemeinsam Spaß haben.Die PC-Version von Sackboy: A Big Adventure erscheint am 27. Oktober 2022 und wird dann auf 4K-Bildschirmen mit bis zu 120 FPS laufen. Ultrabreite Monitore (21:9) werden ebenso unterstützt wie Nvidia DLSS 2.0, Raytracing und VRR (Variable Refresh Rate).