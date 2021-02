Rainbow Six Siege - Cinematic-Trailer stimmt auf die neue Season ein

Demnächst beginnt im Taktik-Shooter Tom Clancy's Rainbow Six Siege die nächste Season "Crimson Heist". Neben einem weiteren Operator hält diese zusätzlich neue Features, Skins und Verbesserungen bereit. Zur Einstimmung hat Ubisoft jetzt einen Cinematic-Trailer mit dem Titel "Das Playbook" veröffentlicht.Mit der neuen Operation Crimson Heist startet der erstmals 2015 veröffentlichte Shooter in sein sechstes Jahr. Spieler dürfen sich in Season 1 auf einen neuen Angreifer freuen: Der Argentinier Flores kann mit einer Sprengladung versehene Drohnen fernsteuern und diese auf Knopfdruck zur Explosion bringen. Ebenfalls wird mit der Staffel die Karte "Grenze" umfassend überarbeitet.Mit dem Crimson-Heist-Patch werden außerdem zahlreiche Balancing-Änderungen aktiv, welche Ubisoft auf der Webseite des Spiels ausführlich erläutert. Operation Crimson Heist startet am 16. März 2021.