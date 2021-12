Quake Remaster - Der Kult-Shooter hat jetzt auch einen Horde-Modus

Bethesda Softworks hat ein neues Update für das Quake Remaster ausgerollt. Dieses bringt neben einem weiteren klassischen Add-on auch einen brandneuen Horde-Modus mit speziell für diesen gestalteten Karten an den Start.Update 2 für Quake ist da - wer jetzt nur mit einer Reihe Bugfixes und Optimierungen für den Shooter-Klassiker rechnet, dürfte äußerst angenehm überrascht werden, denn das Update stattet das Spiel rund 25 Jahre nach seiner Erstveröffentlichung mit einem Horde-Modus aus. In diesem können Spieler wahlweise solo oder zusammen mit bis zu drei weiteren Mitstreitern gegen immer stärker werdende Gegner-Wellen antreten und mit Erfolgen den Zugang zu besseren Waffen freischalten.Entwickelt wurde der Horde-Modus von MachineGames, welches seit dem Jahr 2014 für die Wolfenstein-Reihe zuständig ist. Für den Horde-Modus von Quake hat das schwedische Entwicklerstudio vier spezielle Karten gebastelt.Neben mehreren kleinen Gameplay-Verbesserungen und Bugfixes bindet das Update 2 außerdem das kostenlose Honey-Add-On in den Shooter ein, Besitzer vom Quake-Remaster können außerdem Ranger-Skins für Doom Eternal und Quake Champions freischalten.