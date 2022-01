Pokémon-Legenden: Arceus im ausführlichen Übersichtstrailer

Am Freitag erscheint Pokémon-Legenden: Arceus für die Nintendo Switch . Darin dürfen wir dabei helfen, den ersten Pokédex der Hisui-Region zu erstellen. Wer meint, noch nicht genug über das Spiel zu wissen, dem liefert Nintendo hier einen rund sechs Minuten langen Überblick als Video.Schauplatz von Pokémon-Legenden: Arceus ist die bereits aus Pokémon Perl und Diamant bekannte Hisui-Region (später: Sinnoh-Region), die wir hier jedoch zu einer Zeit erkunden, zu der die Pokémon noch wenig erforscht waren. Ändern soll dies die erst kürzlich ins Leben gerufene Galaktik-Expedition, der wir uns anschließen, die verschiedenen Gebiete erkunden - und natürlich jede Menge Pokémon fangen. Während der Expedition werden wir außerdem der Spur des geheimnisvollen Arceus-Pokémon folgen, das offenbar die als Könige und Königinnen bekannten Monster der Region in eine gefährliche Rage versetzt.Im Video lernen wir außerdem Jubeldorf, den Ausgangspunkt des Abenteuers, etwas näher kennen. Dort können wir etwa neue Vorräte kaufen, neue Items herstellen oder die Kleidung und Frisur unseres Helden wechseln.Pokémon-Legenden: Arceus startet am 28. Januar 2022 sowohl im Einzelhandel als auch im Nintendo eShop exklusiv für die Nintendo Switch.