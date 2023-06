Meisterdetektiv Pikachu kehrt im Oktober mit einem neuen Fall zurück

Mit Meisterdetektiv Pikachu erschien 2016 ein ungewöhnlicher, aber bei den Fans äußerst beliebter Ableger der Pokémon-Reihe für den Nintendo 3DS . Später folgte sogar ein Kinofilm. Nach ein paar Jahren wohlverdienter Pause wird die elektrisierende Spürnase schon bald wieder ermitteln - dieses Mal auf der Nintendo Switch.Schauplatz von "Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück", so der Titel der Fortsetzung, ist die Stadt Ryme City, in der Menschen und Pokémon zusammenleben. Zu letzteren zählt auch ein Kaffee-liebendes Pikachu, das sich nebenbei selbst für den besten Detektiv aller Zeiten hält. Zusammen mit seinem menschlichen Partner Tim Goodman bekommt dieses wieder alle Hände beziehungsweise Pfoten voll zu tun, denn inmitten der Pokémon-Freundschaftswoche kommt es plötzlich zu mehreren geheimnisvollen Ereignissen in der Stadt.Um was genau es geht, wurde bisher noch nicht verraten, fest steht aber, dass das Ermittler-Duo wieder mit vielen anderen Pokémon zusammenarbeiten muss, um die Vorfälle aufklären zu können. Wie der Trailer zeigt, ist auch Mewtu dieses Mal wieder mit dabei."Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück" erscheint am 6. Oktober 2023 für die Nintendo Switch.