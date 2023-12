Marvel's Blade: Deathloop-Entwickler kündigen neues Actionspiel an

Termin und Plattformen noch unbestätigt

Marvels Vampirjäger Blade soll in Zukunft in das Marvel Cinematic Universe eingeführt werden - und bekommt außerdem sein eigenes Videospiel: Dieses haben Bethesda und Arkane Lyon nun zusammen mit Marvel Games offiziell angekündigt. Und es gibt auch schon einen ersten Teaser-Trailer.Bekannt ist bereits, dass die Geschichte von Marvel's Blade mitten in Paris spielen wird. Die Stadt steht unter Quarantäne, was natürlich an einem gravierenden Vampirproblem liegt, welchem sich der legendäre Daywalker Eric Brooks beziehungsweise Blade persönlich annehmen wird. Im ersten Video sehen wir diesen zunächst aber einmal bei einem etwas ängstlich wirkenden Barbier sitzen.Marvel's Blade befindet sich bei Arkane Lyon in der Entwicklung, dem Studio hinter Hits wie Dishonored oder Deathloop. Zuletzt konnte das Studio mit Redfall bereits Erfahrungen mit dem Vampirthema sammeln, auch wenn das Spiel nur wenig erfolgreich war. Laut Ankündigung soll es sich bei Blade um ein erwachsenes Singleplayer-Spiel in der Third-Person-Perspektive handeln.Da sich das Spiel derzeit noch in einem recht frühen Entwicklungszustand befindet, dürfte so schnell nicht mit einer Veröffentlichung zu rechnen sein. Derzeit gibt es weder ein Release-Datum, noch Angaben zu den unterstützten Plattformen.