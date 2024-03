Marvel Rivals vorgestellt: Fast wie Overwatch mit Marvel-Helden

Team-Fähigkeiten und zerstörbare Umgebungen

Ein wenig überraschend haben Marvel und das Studio NetEase Games gemeinsam ein neues PC-Spiel vorgestellt: In Marvel Rivals treten künftig bekannte Comic-Helden und -Schurken in Teams gegeneinander an. Dabei will sich Marvel Rivals mit innovativen Ideen von anderen Genregrößen wie Overwatch abheben.Der erste Trailer vermittelt bereits ein recht gutes Bild davon, was uns in Marvel Rivals erwartet: Spieler schließen sich in zwei Teams bestehend aus jeweils sechs Helden oder Schurken aus dem Marvel-Universum zusammen, um sich dann an unterschiedlichen Schauplätzen in der Third-Person-Perspektive zu bekämpfen.Das Besondere: Die Charaktere können zwar ihre individuellen Superkräfte einsetzen, diese aber auch kombinieren und so besonders mächtige Angriffe starten, was dem Gameplay eine strategische Komponente geben soll. Beispielsweise kann Hulk Iron Mans Rüstung mit Gamma-Strahlung aufladen oder Rocket auf Groot reiten, was die beiden dann zu einem gefährlichen Duo macht. Im Video sind zudem noch weitere Charaktere wie Spider-Man, Black Panther, Loki oder Dr. Strange zu sehen.Superkräfte haben in Marvel Rivals aber noch einen weiteren Zweck: Mit ihnen kann nämlich die Umgebung verändert oder einfach nur zerstört werden. Dies bringt dann idealerweise taktische Vorteile mit sich. Beispielsweise entstehen dadurch Barrieren, um sich vor feindlichem Beschuss in Sicherheit zu bringen oder sogar provisorische Waffen. Als Schauplätze werden etwa Asgard oder Tokyo im Jahr 2099 genannt.Natürlich wird auch eine Hintergrundgeschichte die Kämpfe miteinander verknüpfen: Doctor Doom und sein Gegenstück aus dem Jahr 2099 haben sich zusammengetan und wollen nun unzählige Welten des Multiversums beherrschen oder zumindest ins Chaos stürzen. Um dies zu verhindern, müssen sich die Helden und Schurken dieser Welten verbünden und miteinander - aber auch gegeneinander - kämpfen.Bereits im Mai wird ein erster geschlossener Beta-Test mit mehr als einem Dutzend spielbarer Charaktere stattfinden. Interessierte können sich auf der offiziellen Website des Spiels für den Playtest anmelden. Später soll Marvel Rivals dann als Free-to-Play-Titel erscheinen, ein Release-Datum ist aber bisher nicht bekannt. Neben dem PC werden in der Ankündigung noch keine weiteren Plattformen genannt.