Marvel 1943: Rise of Hydra wurde mit einem ersten Trailer enthüllt

Marvel-Abenteuer im Zweiten Weltkrieg

Neueste Unreal Engine, noch kein Gameplay

Anlässlich der derzeit stattfindenden Game Developers Conference 2024 haben Marvel und Skydance New Media einen ersten Trailer zu Marvel 1943: Rise of Hydra veröffentlicht. Dieser lässt uns in das Szenario des Videospiels eintauchen, welches uns - man ahnt es bereits - in die Wirren des Zweiten Weltkriegs führt.Erstmals angekündigt wurde das neue Marvel-Spiel schon vor einer ganzen Weile, und zwar auf Disneys Fan-Messe D23 Expo im September 2022. Damals gab es bis auf eine Bestätigung von Captain America und Black Panther als spielbare Charaktere und ein Weltkriegsszenario nur wenige Details zu dem namenlosen Projekt.Jetzt steht fest, dass dieses Marvel 1943: Rise of Hydra heißen wird. Und der Titel könnte kaum passender gewählt sein, denn in dem Action-Adventure wird der Aufstieg der Geheimorganisation Hydra während des zweiten Weltkriegs aufgegriffen. Wer einigermaßen mit dem Marvel-Universum vertraut ist, weiß, dass diese nicht weniger als die Weltherrschaft anstrebt.Bestätigt wurde noch einmal, dass in dem Spiel Steve Rogers alias Captain America (dargestellt von Drew Moerlein) und Azzuri (Khary Payton) zwei der Hauptrollen besetzen werden. Letzterer ist übrigens der Black Panther der 1940er-Jahre und zugleich T'Challas Großvater.Captain America und Black Panther sind jedoch nicht die einzigen spielbaren Charaktere in Rise of Hydra. An ihrer Seite kämpfen außerdem Gabriel Jones von den Howling Commandos (Marque Richardson) und die Wakanda-Spionin Nanali (Megalyn Echikunwoke). Im Story-Trailer sehen wir Szenen mit den vier Helden im besetzten. Das Spiel nutzt die Unreal Engine 5.4 , tatsächliches Gameplay gibt es aber bisher keines zu sehen.Marvel 1943: Rise of Hydra soll 2025 erscheinen, konkrete Plattformen wurden noch keine genannt.