Mario vs. Donkey Kong: Der Launch-Trailer zur Neuauflage

Neues in der Switch-Version

Mit Mario vs. Donkey Kong ist ein beliebter Klassiker der Gameboy-Advance-Ära nun auch für die Nintendo Switch erhältlich - natürlich mit neuer Grafik, verbessertem Soundtrack und neuen Inhalten. Wer das Spiel bisher nicht kennt, sollte einen Blick auf den Launch-Trailer werfen, der noch einmal auf die wichtigsten Aspekte des Rätsel-Plattformers eingeht.So wie schon beim 2004 für den Gameboy Advance (GBA) veröffentlichten Original hat auch in der Neuauflage Donkey Kong wieder eine Menge kleiner Mini-Marios geklaut und in den nun über 130 abwechslungsreichen Leveln versteckt. Aufgabe des echten Marios ist es daher, die kleinen Spielzeuge wieder zurückzuholen. Dabei kommt es aber nicht nur auf Geschick und gute Reflexe, sondern auch auf Köpfchen an, wenn man denn wirklich alle Mini-Marios einsammeln möchte.Anders als damals auf dem GBA gibt es nun auch einen Easy-Mode für Einsteiger oder eben all jene, die eine stressfreie Spielerfahrung suchen. Im neuen Koop-Modus können zwei Spieler ihre Köpfe zusammenstecken. Zudem gibt es zwei komplett neue Welten, neue 1-Up-Pilz-Bonuslevel und einen Bestzeit-Modus.Wer Mario vs. Donkey Kong vor dem Kauf ausprobieren möchte, kann über den Nintendo E-Shop eine kostenlose Demoversion herunterladen.