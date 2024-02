Level Zero: Extraction - Neuer Trailer zum Team-Shooter mit Aliens

Menschen gegen lichtscheue Aliens

Das Studio Doghowl Games stellt seinen Multiplayer-Shooter Level Zero neu vor: Dieser wird nun um eine Extraktions-Komponente erweitert - und passend zu Level Zero: Extraction umbenannt. Wie das Spiel aussieht, zeigt ein neuer Gameplay-Trailer, außerdem startet schon bald ein geschlossener Betatest, für den sich Interessierte bewerben können.Level Zero: Extraction wurde den Entwicklern zufolge von Titeln wie Escape From Tarkov und Hunt: Showdown inspiriert und schickt bis zu drei Spielerteams mit je drei Teilnehmern auf eine riskante Mission: Es geht darum, aus einer Forschungseinrichtung möglichst viel Beute zu stehlen und anschließend mit dieser dann lebend davonzukommen.Das Problem: In der Anlage lauern tödliche Aliens, welche von weiteren Spielen gesteuert und die mit konventionellen Waffen nicht getötet werden können. Lediglich Licht kann die Kreaturen vernichten. Ansonsten müssen Spieler um die Beute und begrenzten Extraktionspunkte konkurrieren. Übrigens: Wer nicht auf Teamwork steht, kann seinen Beutezug auch solo durchziehen.Level Zero: Extraction soll noch in diesem Jahr starten und neben dem PC auch für die aktuellen Konsolen von Sony und Microsoft erscheinen. PC-Spieler können derzeit auf Steam die Teilnahme an einer Closed Beta beziehungsweise einem Playtest anfordern. Dieser beginnt am 15. März.