I.G.I. Origins: Erstes Gameplay aus dem taktischen Ego-Shooter

Antimatter Games hat einen neuen Trailer zum Shooter I.G.I. Origins veröffentlicht. Dieser zeigt zum ersten Mal offizielles Gameplay aus dem Spiel, bei dem es sich um ein Prequel zu Project I.G.I. aus dem Jahr 2000 handelt.Spieler schlüpfen in I.G.I. Origins in die Rolle des ehemaligen SAS-Soldaten Michael King, Codename: Regent. Dieser muss im Auftrag des MI6 weltweit verdeckte Missionen absolvieren und so einen drohenden Atomkrieg abwenden. Wer dabei der wahre Feind ist, scheint jedoch nicht so eindeutig zu sein, wie man zunächst annehmen könnte.Bei den Missionen können Spieler ihre Vorgehensweise zumeist selbst wählen und etwa unbemerkt durch die feindlichen Reihen schleichen oder sich in heftige Feuergefechte stürzen. Neben verschiedenen Schusswaffen zeigt der Trailer unter anderem auch, wie Regent Feinde mit Nahkampfangriffen ausschaltet.Ein Erscheinungsdatum hat I.G.I. Origins bisher noch nicht. Das Spiel befindet sich für den PC in der Entwicklung.