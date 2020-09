Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung - Neues Zelda-Spiel angekündigt

Vorgeschichte zu Breath of the Wild

Massenschlachten in Hyrule

Recht überraschend hat Nintendo heute Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung für die Nintendo Switch angekündigt. Das Action-Ad­ven­ture wird rund 100 Jahre vor den Ereignissen von The Legend of Zelda: Breath of the Wild stattfinden und Spieler so das Königreich Hyrule aus einer vollkommen neuen Perspektive entdecken lassen. Dennoch dürfen sich Zelda-Fans auf ein Wiedersehen mit vielen be­kann­ten Gesichtern freuen.Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung sollte nicht mit der Fortsetzung zu Breath of the Wild verwechselt werden, die sich auch weiterhin bei Nintendo in der Entwicklung befindet. Stattdessen handelt es sich um einen Actiontitel im Stil von Dynasty Warriors, der aber durch­aus in derselben Welt wie Breath of the Wild spielt, nur eben 100 Jahre früher. Das Schicksal von Hyrule hängt an einem seidenen Faden und so müssen sich Zelda, Link und weitere Kämpfer des Königreiches der Verheerung Ganon auf dem Schlachtfeld entgegenstellen. Die Verheerung war bereits in Breath of the Wild thematisiert, aber nicht ausführlich gezeigt worden. Dieses schicksalhafte Ereignis kann nun von den Spielern hautnah miterlebt werden.Während der Kämpfe dürfen Spieler verschiedene Waffen einsetzen und auch auf so­ge­nann­te Shiekah-Module zurückgreifen. Dies muss nicht zwingend allein geschehen, denn wer möchte, kann sich mit Freunden zusammenschließen und auf einer Switch-Konsole gemeinsam gegen die feindlichen Mächte kämpfen und so Hyrule retten.Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung erscheint bereits am 20. November 2020 exklusiv für die Nintendo Switch und kann ab sofort vorbestellt werden . Wer dies bis zum Release-Tag tut, erhält Goldpunkte im Wert von drei Euro sowie die Glückskelle als Waffe für Link im Spiel. Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung entsteht in enger Zusammenarbeit von Koei Tecmo Games mit Nintendo.