Funko Fusion: Videospiel mit den kultigen Funko Pop-Figuren enthüllt

10:10 Games, der Spielzeughersteller Funko und NBCUniversal haben gemeinsam ein Spiel rund um die beliebten Funko Pop-Figuren angekündigt. Funko Fusion wird dabei unzählige dieser Figuren in einem gemeinsamen Abenteuer vereinen. Einen ersten Teaser-Trailer gibt es bereits.Funko Pop ist schon seit vielen Jahren Kult und inzwischen dürfte wohl so ziemlich jeder die kleinen Modellfiguren mit ihren überdimensionierten Köpfen kennen - oder sogar einige von ihnen besitzen. Statt neuer Charaktere bilden sie stets Figuren aus unzähligen Filmen, Serien oder anderen Phänomenen der Pop-Kultur ab. In Funko Fusion werden diese in Zukunft nun auch in einem Videospiel bunt zusammengewürfelt.Der erste Teaser-Trailer zeigt unter anderem Figuren aus Jurassic World, Zurück in die Zukunft, Das Ding aus einer anderen Welt, Chucky, He-Man, Aliens oder Shaun of the Dead. Erste (wenn auch ziemlich kurze) Gameplay-Eindrücke gibt es in der Vorschau bereits zu sehen. Das Video macht zudem deutlich, dass sich das Spiel selbst nicht allzu ernst nimmt. Wirklich überraschend ist das aber natürlich nicht.Zur Hintergrundgeschichte oder den Spielmechaniken hat das Team hinter dem Projekt aber noch nichts verraten. Neben einem Singleplayer-Modus soll sich Funko Fusion allerdings auch im Online-Multiplayer mit vier Teilnehmern spielen lassen. Bis zum Release im nächsten Jahr ist aber ohnehin noch viel Zeit. Denn erst dann soll das Spiel für PC und Konsolen erscheinen.