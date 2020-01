Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging wurde für die Switch veröffentlicht

Gedächtnis-Trainer

Nintendo hat Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging für die Nintendo Switch veröffentlicht. Die Neuauflage des DS-Klassikers bietet neben bekannten Aufgaben auch neue Rätsel und macht sich dabei zudem die technischen Möglichkeiten der Hybrid-Konsole zunutze. Darüber hinaus gibt es jetzt einen Multiplayer.Pünktlich zum Jahresbeginn soll Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging nun auch Besitzern einer Nintendo Switch helfen, ihre grauen in Schwung zu bringen. Dabei wurden einige bekannte Übungen aus dem hierzulande 2006 veröffentlichten Original übernommen. Etwa müssen Rechenaufgaben oder Buchstabenrätsel möglichst schnell und natürlich korrekt gelöst werden. Es gibt allerdings auch vollkommen neue Übungen, die für mehr Abwechslung sorgen sollen.Die Eingabe erfolgt auf dem Touchscreen entweder mit dem Finger oder dem in der physischen Version enthaltenen Touchpen. Für bestimmte Übungen macht sich der virtuelle Gedächtnis-Coach zudem die IR-Bewegungskamera des rechten Joy-Con-Controllers zunutze, was natürlich nur auf der klassischen Switch und nicht der Switch Lite funktioniert.Nach einer Sitzung ermittelt Dr. Kawashima das geistige Alter des Spielers, welches dann künftig verbessert werden kann. Im Multiplayer können Spieler gegen Freunde und Familienmitglieder antreten, online darf man sich mit anderen Nutzern vergleichen.