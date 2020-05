Crusader Kings 3 - Story-Trailer zum mittelalterlichen Echtzeit-RPG

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Paradox Interactive arbeitet derzeit an einem neuen Ableger der Crusader-Kings-Reihe für den PC. Dieser hat jetzt ein Release-Datum erhalten, außerdem gibt es einen neuen Trailer, der zwar keinerlei Spielszenen bereithält, aber zumindest auf das mittelalterliche Szenario einstimmt, in dem Spieler ihr Geschick als Herrscher unter Beweis stellen können.Einzelne Charaktere sollen in Crusader Kings 3 nun eine deutliche größere Bedeutung haben. Dazu darf zwischen unterschiedlichen Charaktereigenschaften und Lebensweisen gewählt werden. Entscheidungen beeinflussen so etwa, ob der Herrscher von seinen Untertanen gefürchtet oder geachtet wird. Insgesamt dürfte Teil 3 der Reihe nun einen stärkeren Fokus auf die Rollenspiel-Elemente setzen.Die Entwickler versprechen außerdem, Crusader Kings 3 für Neueinsteiger in die Reihe zugänglicher zu gestalten, als noch beim Vorgänger der Fall war. Einen Erscheinungstermin gibt es nun ebenfalls, so erscheint das Spiel am 1. September 2020 für den PC und kann bereits jetzt vorbestellt werden.