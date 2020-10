Call of Duty Modern Warfare: Neues Halloween-Event startet heute

In Call of Duty Modern Warfare und Warzone beginnt heute das Halloween-Event "Der Spuk von Verdansk". Neben neuer Spielmodi gibt es unter anderem ein verbessertes Belohnungssystem und einen Nachtmodus. Außerdem dürfen Spieler Bekanntschaft mit zwei Horror-Ikonen schließen, wie Activision in einem neuen Trailer zeigt."Der Spuk von Verdansk" beginnt am 20. Oktober und dauert dann bis zum 3. November an. Wie es sich für ein Halloween-Event gehört, steckt das Update natürlich voller unheimlicher Begegnungen. Dabei dürfen Zombies nicht fehlen, neue Bundles bringen außerdem Leatherface aus Texas Chainsaw Massacre und Billy The Puppet aus der Saw-Reihe jeweils als Operator-Skins ins Spiel.Weiter hat Activision für das Event ein neues Belohnungssystem versprochen, zudem können Spieler neue Versorgungskisten mit kosmetischen Extras sammeln und so letztendlich einen Bauplan für die Waffe "Pumpkin Punisher" erhalten. Mit "Zombie Royale" gibt es zumindest für die Zeit des Events nun auch einen Nachtmodus, in dem getötete Spieler als Zombies ins Match zurückkehren.Ebenfalls bringt das Halloween-Event die beiden neuen Spielmodi "Onslaughter" und "Snipers Only". In ersterem müssen Spieler eine Juggernaut-Rüstung auf der Karte einsammeln und dann in ein bestimmtes Gebiet vorrücken. Letzterer Modus bietet im Grunde genau das, was der Name verspricht, nämlich Gefechte einzig mit Scharfschützen­gewehren. Weitere Details zum umfangreichen Event fassen die Entwickler im offiziellen Blog zusammen.