Assetto Corsa Competizione ist für die PS4 und Xbox One erschienen

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Auf dem PC können Spieler schon seit einer Weile in Assetto Corsa Competizione die GT3-Meisterschaft hautnah miterleben, nun sind auch Besitzer einer PlayStation 4 oder Xbox One an der Reihe. Pünktlich zum Start zeigen 505 Games und der Entwickler Kunos Si­mu­la­zioni den stimmungsvollen Launch-Trailer zur Konsolenfassung.Assetto Corsa Competizione ist das offizielle Spiel der Blancpain GT Series und konnte schon auf dem PC dank lizenzierter Fahrer, Teams, Rennstrecken und Fahrzeuge sowie einer realistischen Grafik und Fahrphysik viele Fans gewinnen. Neben dem Karrieremodus bietet Assetto Corsa Competizione auch eine Meisterschaft und freie Rennen. In Online-Wett­be­wer­ben können sich Spieler mit anderen messen und ihre Position in den Bestenlisten ver­tei­di­gen.Neben den Standardcontrollern unterstützt Assetto Corsa Competizione zudem pro­fes­sio­nelles Zubehör wie Lenkräder oder Pedale. In Zukunft soll das Spiel noch mit weiteren Inhalten versorgt werden.