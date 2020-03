Amnesia: Rebirth - Horror-Sequel mit erstem Trailer vorgestellt

Der Entwickler Frictional Games hat den nächsten Teil seiner Amnesia-Reihe angekündigt. Amnesia: Rebirth wird zwar einen neuen Protagonisten und Schauplatz bieten, aber wohl dennoch nicht weniger angsteinflößend als seine beiden Vorgänger werden. Erste Eindrücke liefert ein erster Trailer, der begleitend zur Ankündigung freigegeben wurde.Schauplatz von Amnesia: Rebirth ist die Wüste Algeriens. In dieser kargen Landschaft müssen Spieler in der Rolle von Tasi Trianon herausfinden, wie sie an diesen Ort gelangt sind und dazu Stück für Stück ihre Reise zurückverfolgen und Gedächtnislücken füllen. Dabei ist ihnen allerdings eine Kreatur auf den Fersen, die sich von Tasis Angst nährt.Amnesia: Rebirth erscheint im Herbst 2020 für den PC und die PlayStation 4 , einen genauen Termin gibt es noch nicht.