Xiaomi Book S 12.4: Eindrücke zum Windows-Tablet mit ARM-Chip

Windows 11 im S-Modus

Mit dem Xiaomi Book S 12.4 ist ein neues Tablet in Deutschland erschienen, das eine mögliche Alternative zu den Microsoft Surface-Geräten und vor allem dem Surface Pro X darstellt. Geboten wird nämlich hier ein Tablet mit Windows 11 und ARM-Prozessor. Unser Kollege Andrzej Tokarski hat das Xiaomi Book S 12.4 ausgepackt und teilt im Video seine ersten Eindrücke mit uns.Das Xiaomi Book S 12.4 besitzt ein 12,4 Zoll großes LCD-Display mit einer Bildwiederholrate von 60 Hertz und einer Auflösung von 2560 x 1600 Pixeln. Das graue Gehäuse besteht aus einer Aluminium-Magnesium-Legierung, einen eingebauten Klappständer gibt es leider nicht. Das Tablet wiegt 720 Gramm und es ist 8,95 Millimeter dick. Xiaomi verbaut bei dem Tablet den Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 sowie 8 GB RAM und 256 GB Flash-Speicher.Als Betriebssystem kommt daher Windows 11 on Arm zum Einsatz, welches ab Werk im S-Modus läuft. Dies bedeutet: Es lassen sich nur Apps aus dem Microsoft Store installieren und nutzen. Wem dies nicht genügt, der kann den S-Modus aber auch kostenlos verlassen und dann klassische Windows-Programme installieren und nutzen. Durch die x64-Emulation dürfte die Performance dabei aber nicht immer optimal ausfallen.Xiaomi bietet für das Tablet außerdem ein Tastaturcover mit Klappständer an, welches magnetisch verbunden wird. Ebenfalls ist ein Eingabestift mit zwei konfigurierbaren Buttons erhältlich, der auch mit dem Xiaomi Pad 5 (Android) funktioniert.