Viltrox AF 24 mm f/1.8 STM: Verzerrungen und andere Probleme

Objektive von Viltrox kommen in den Tests unserer Kollegen von ValueTech TV oft etwas kurz. Das neue AF 24 mm f/1.8 STM zeigt dabei, dass dies durchaus einen Grund hat. Denn das lichtstarke Weitwinkel-System kann nicht gerade mit einem besonders guten Preis-Leistungs-Verhältnis auftrumpfen.Grundsätzlich macht das Produkt erst einmal einen guten Eindruck. Es ist solide verarbeitet und bringt einen USB-C-Anschluss mit, über den Firmware-Updates des Herstellers direkt eingespielt werden können. Bei den Foto-Tests zeigt sich allerdings, dass das Objektiv mit verschiedenen Schwächen zu kämpfen hat, die häufige Einsatz-Szenarien zum Problem werden lassen.So kommt es bei Architektur-Fotos zu seltsamen Verzerrungen, die man so selten sieht und die vom mitgelieferten Korrektur-Profil auch nicht beseitigt werden. Und in der Landschaftsfotografie macht die starke Randabschattung bei kleineren Blendenstufen Probleme. Solche Schwächen sollte ein Objektiv dieser Preisklasse schlicht nicht mitbringen.