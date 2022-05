Viltrox 50 mm f/1.8 STM: Festbrennweite mit kleinen Schwächen

Bekannte Schwächen

Der Hersteller Viltrox hat mit dem 50 mm f/1.8 STM eine Festbrennweite für einen recht moderaten Preis im Angebot. Das Objektiv ist sowohl für Sony E als auch Nikon Z zu bekommen. Die Kollegen von ValueTech TV haben es auch direkt einem ausgiebigen Test unterzogen.Wie auch andere Viltrox-Objektive bietet dieses Produkt den Vorteil, direkt über einen USB-C-Anschluss mit neuen Firmwares versorgt zu werden. Das dürfte auch die Garantie dafür darstellen, dass man vielleicht noch einige Nachkorrekturen bekommt. Denn auch wenn das kompakte System oft recht ordentlich ist, zeigen sich doch an einigen Stellen kleinere Schwächen.Teils sind diese aber auch durch die Konstruktion der Optik begründet und lassen sich kaum per Software beheben. Dazu gehört unter anderem die schon von anderen Objektiven als nicht gerade gute bekannte Nahbereichsgrenze. Dichter als einen halben Meter kommt man hier schlicht nicht an das Motiv heran - was oft egal ist, in bestimmten Situationen aber bedacht werden muss. ValueTech auf YouTube B09N76GW1M