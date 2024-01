Viltrox 20mm F2.8: Ein Vollformat-Weitwinkel für unter 200 € im Test

Viltrox ist durchaus für günstige Objektive bekannt. Das neue Objektiv Viltrox 20mm F2.8 ist hier aber durchaus trotzdem eine gewisse Besonderheit: Das Weitwinkelobjektiv, das auch an Vollformatkameras eingesetzt werden kann, ist für unter 200 Euro zu haben.Im Test durch die Kollegen von ValueTech TV zeigt sich, dass der geringe Preis in einigen Bereichen durchaus seinen Tribut fordert. Allerdings ist das Produkt keinesfalls mit den früheren Billig-Objektiven vergleichbar und in einigen Anwendungsbereichen bekommt man durchaus hinreichend Qualität geboten.