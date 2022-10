Viltrox 13 mm F1.4 STM: Ein fast schon perfektes APS-C-Weitwinkel

Der Hersteller Viltrox hat mit dem 13 mm F1.4 STM ein ziemlich beeindruckendes Weitwinkel-Objektiv für APS-C-DSLMs auf den Markt gebracht. Die Kollegen von ValueTech TV haben das Produkt natürlich sofort einem Test unterzogen und können kaum etwas finden, wo man Kritiken anbringen könnte - und das bei einem Preis von gerade einmal rund 400 Euro.Bei den Probeaufnahmen zeigte sich, dass Viltrox nicht wie einige andere Hersteller der Versuchung erliegt, Schwächen in der Optik einfach kurzerhand mit Korrektur-Profilen der Software zu beseitigen. Stattdessen hat man viel an der Optik getan und erreicht so bis in die Randbereiche hinein Bilder, wie man sie sonst so nur selten als Ausgangsmaterial bekommt.