Teufel Real Blue Pro im Test: Nein, es sind nicht die besten am Markt

Knarz, knarz

Die Kritiker waren regelrecht begeistert und erzeugten einen entsprechenden Hype: Die Bluetooth-Kopfhörer Teufel Real Blue Pro werden teils als die besten Geräte ihrer Art, die aktuell zu bekommen sind, bezeichnet. Daher haben die Kollegen von ValueTech TV die Systeme gleich mal einem längeren Test unterzogen.Ein Kritikpunkt zeigt sich dabei schnell. Die Kopfhörer knarzen bei Bewegungen etwas, was angesichts des recht hohen Preises nicht gerade optimal ist. Auch die Geräuschunterdrückung ist durchaus gut, wenn auch nicht das Beste, was man am Markt finden kann. Die Tonqualität ist durchaus ordentlich.Am Ende lässt sich das Fazit ziehen, dass man hier durchaus einen guten Kopfhörer bekommt - wenn vielleicht auch nicht den absoluten Überflieger. Der Preis ist allerdings ein Stück weit überzogen. Für deutlich weniger Geld bekommt man aber auch schon Konkurrenzprodukte, die in vielen Bereichen mithalten können.