Tamron 50-400 mm: Spannendes Objektiv abseits vom Standard

Das Tamron 50-400 mm Di III VC VXD liegt nun endlich in seiner finalen Version vor und kann als Verkaufsmodell getestet werden. Das haben die Kollegen von ValueTech TV natürlich direkt getan. Die solide Verarbeitung hatte man bereits bei den Vorserienmodellen erkennen können, hier hat sich natürlich nichts mehr geändert.An der Bildqualität lässt sich wenig aussetzen - auch wenn es hier natürlich aus den üblichen physikalischen Gründen dazu kommt, dass an irgendeiner Stelle Kompromisse gefunden werden müssen. Und so manchen Nutzer dürfte die Brennweitern-Kombination in Verbindung mit dem vergleichsweise geringen Gewicht überzeugen.