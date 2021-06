Tamron 150-500mm Di III VC VXD: Gutes Tele-Zoom mit Makrooption

Schneller Autofokus

Tamrons neuestes Tele-Zoom-Objektiv ist inzwischen zu bekommen: Das 150-500 mm Di III VC VXD kommt vergleichsweise kompakt daher und kann auch darüber hinaus noch verschiedene gute Features bieten. Die Kollegen von ValueTech TV haben das Produkt natürlich direkt einem Test unterzogen.Wie man es inzwischen von Tamron gewohnt ist, bekommt man eine ziemlich gute Bildqualität geboten. Sicherlich lässt sich mit einer Festbrennweite mehr herausholen, für ein Tele-Zoom muss sich der Hersteller aber keineswegs hinter den großen Marken verstecken. Und als nette Zusatzoption bringt das Objektiv auch ziemlich gute Ergebnisse bei Makro-Aufnahmen hervor.Im Objektiv ist auch eine eigene Bildstabilisierung enthalten, die in verschiedenen Modi genutzt werden kann. Auch der Autofokus arbeitet ziemlich flott, wenn man bedenkt, dass hier doch einiges an Glas in der Optik bewegt werden muss. Leider ist das Objektiv bisher nur für Kameras mit Sonys E-Mount zu bekommen, doch dürfte sich das in Zukunft ändern.