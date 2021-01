Schwergewicht von Nikon: Telezoom der Oberklasse glänzt im Test

Nikons neues Telezoom-Objektiv Z 70-200 mm f/2.8 S VR ist ein wahres Schwergewicht. Das gilt nicht nur für den Preis und die Funktionalität, sondern auch für das Gewicht. Immerhin 1,36 Kilogramm bringt die Optik auf die Waage. Was es sonst noch zu bieten hat, haben die Kollegen von ValueTech TV herausgearbeitet.In Sachen Qualität hat das Objektiv natürlich einiges zu bieten. Das darf man bei dem Preis von über 2400 Euro allerdings auch erwarten. Wer wirklich eine ordentliche Optik an seinen Nikon-Kameras benötigt, kommt in dem Bereich kaum an diesem System vorbei. Die günstigeren Dritthersteller dürften in absehbarer Zeit aber sicherlich auch nachziehen.