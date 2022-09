Nikon Z30 und Sony ZV-E10: Die Vlogger-Kameras im Vergleich

Neuigkeiten von der Technik-Messe aus Taiwan

Die Kamera-Hersteller nehmen mit bestimmten Produkten zunehmend auch die Hobbyisten und Semi-Profis ins Visier, die Videos für diverse Internet-Plattformen produzieren. Zwei aktuelle Beispiele hierfür sind die Modelle Nikon Z30 und Sony ZV-E10, die in der letzten Zeit auf den Markt bringen.Wer wissen will, welche Kamera sich für diese Aufgabe lohnt, sollte natürlich am besten jene Fragen, die genau in dem Bereich tätig sind: Die Kollegen von ValueTech TV haben die beiden Produkte im direkten Vergleich getestet. Hier seht ihr also die Bildqualität in der direkten Gegenüberstellung und hört auch einen Vergleich der integrierten Mikrofone.