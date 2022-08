Nikon Z fc: Moderne Kamera in einem echten Retro-Design

Mit der Nikon Z fc hat der Hersteller eine moderne Digitalkamera entwickelt, die in einem Gehäuse steckt, dass an analoge Geräte aus frühen Zeiten erinnert. Das hat durchaus Auswirkungen auf die Art und Weise, wie man die Kamera einsetzt - insbesondere natürlich, wenn man vor vielen Jahren mit der Analog-Fotografie groß geworden ist.Wer eine moderne Kamera in die Hand nimmt, will natürlich auch die neuesten Features testen. Allein das Design der Z fc führt irgendwie aber dazu, dass man das Bild einfach mal auf sich zukommen lässt, wie es einst schon der Fall war. Trotzdem bekommt man durchaus gute Ergebnisse geliefert, wie der Test bei ValueTech TV zeigt.