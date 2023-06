Nikon Z 85 mm f/1.2 S: Krasses Portrait-Objektiv zum Premium-Preis

Das Nikon Z 85 mm f/1.2 S ist schon ein regelrechtes Monstrum. Trotzdem ist es als Premium-Produkt lediglich in Kunststoff eingefasst, was es nur unwesentlich leichter macht. Die Kollegen von ValueTech TV haben das Objektiv natürlich getestet.Dabei zeigt sich, dass die Optik, die sich natürlich vor allem an Porträt-Fotografen richtet, diesen einiges bieten kann. Insbesondere beim Bokeh kann man kaum mehr erwarten und der Fokus kann völlig auf ein klares Motiv legen. Auch sonst bringt das Objektiv einige gute Ergebnisse, natürlich muss man aber auch mit Kompromissen leben. Man bekommt hier also ein gutes Objektiv, für das man aber auch ordentlich Geld hinlegen muss.