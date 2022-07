Nikon Z 28-75 mm f/2.8: Abseits der Premium-Klasse geht es auch

Ein Objektiv mit der Bezeichnung 28-75 mm f/2.8 klingt nach einem Modell von Tamron. Es kommt hier aber aus der Nikon Z-Serie. Das Standard-Zoom-Objektiv gehört also zwar zur großen Marke, aber es ist - so zeigt es schon der erste Blick - nicht im Premium-Segment angesiedelt. Die Kollegen von ValueTech TV haben sich daher mal angeschaut, was das System so kann.Es zeigt sich dabei, dass man es trotzdem mit einem ganz guten Produkt zu tun hat. Konkurrenzfähig ist es allerdings, weil Tamron seine Objektive noch nicht für Nikons Z-Bajonett bauen darf. Sollte dies demnächst der Fall sein, wird man in der Preisklasse durch den Drittanbieter nämlich sicherlich besser versorgt.