K&F Concept Nano-X Black Pro-Mist: Spannender Schwarznebel-Filter

Filter sind bei Kameras ein oft unterschätztes Thema. Dabei lässt sich mit ihnen bereits viel erreichen, was sonst aufwendig in der Nachbearbeitung der Aufnahmen erledigt werden muss. Insbesondere bei Videos ist es da deutlich besser, gleich passendes Material zu erhalten. Die Kollegen von ValueTech TV haben daher eine solche unscheinbare Scheibe aufs Objektiv geschraubt und können euch zeigen, was passiert.Im Test geht es hier um einen Black Mist-Filter, also einen Schwarznebel-Filter. Konkret handelt es sich um den K&F Concept Nano-X Black Pro-Mist. Dieser sorgt unter normalen Aufnahmebedingungen beispielsweise für einen direkten Weichzeichner, was sich beispielsweise bei Videoaufnahmen von Sprechern gut macht. Mit dem Filter lassen sich bei geringer und/oder punktueller Beleuchtung aber auch interessante Effekte erzielen.