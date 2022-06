Geekom Mini IT8: Leistungsstarker Mini mit kleinem Lärm-Problem

Basteln gegen Lautstärke

Der Hersteller Geekom hat mit dem Mini IT8 einen kleinen PC für Nutzer im Programm, die wenig Platz auf dem Schreibtisch haben und trotzdem einiges an Leistung benötigen. Wie die Kollegen von ValueTech TV in ihrem Test herausarbeiten, kann dieser durchaus für User interessant sein, die beispielsweise ein kompaktes Setup für die Bildbearbeitung zum überschaubaren Preis benötigen.Im Grunde basiert das System auf dem Konzept des Intel NUC 8, entsprechend wird der Rechner mit Intel-Prozessoren ausgestattet. Der Hersteller bietet außerdem verschiedene Konfigurationen hinsichtlich der Speicherausstattung an. Ausgeliefert wird der Rechner mit Windows 11 Pro.Im Lieferzustand zeigte sich, dass der Rechner für die gebotene Leistung ein wenig zu laut arbeitet. Das kann allerdings an einem Problem des spezifischen Modells liegen - denn als die deutlich zu großzügig eingesetzte Wärmeleitpaste entfernt und noch einmal ordentlich eingearbeitet wurde, lief der Rechner wesentlich ruhiger. Solch eine Arbeit ist für die meisten Nutzer allerdings nicht gerade trivial zu meistern.