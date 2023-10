Canon PowerShot V10 vs. Sony ZV-1F: Vlogging-Kameras im Test

Sowohl Canon als auch Sony bieten Kompaktkameras an, die sich explizit an Vlogging-Produzenten richten. Denn diese wollen nicht immer eine große DSLM dabeihaben oder entsprechend hohe Investitionen tätigen. Die Kollegen von ValueTech TV haben sich die Systeme genauer angeschaut.Die Canon PowerShot V10 weist zwar verschiedene Punkte auf, die zu kritisieren sind - doch insgesamt war der Hersteller hier etwas mutiger. Das ganze Design ist darauf ausgelegt, dass der Nutzer persönlich auch mal vor der Kamera steht. Die Sony ZV-1F kommt hingegen eher in einem klassischen Design daher und für Selbstaufnahmen muss das Display ausgeklappt werden. Die Vor- und Nachteile - und ob nicht doch das ohnehin existierende Smartphone die bessere Wahl ist, erfahrt ihr hier im Video.