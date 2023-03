CP+: Cosina Voigtländer zeigt ganze Serie hochwertiger Objektive

Messen finden wieder statt und insbesondere im Foto-Bereich ermöglicht dies, auch mal einen Blick auf Hersteller zu werfen, die sonst oft nicht zu sehr im Blickpunkt stehen. Auf der CP+ haben unsere Kollegen von ValueTech TV einen Überblick über die Neuerungen von Cosina Voigtländer eingefangen.Das Unternehmen bietet eine Reihe sehr hochwertiger Objektive an, die allesamt komplett in Metall eingefasst sind. Und auch ältere Spiegelreflexkameras werden hier neben den neuen DSLMs noch mit Neuerscheinungen bedient. Ein Blick lohnt sich also durchaus.