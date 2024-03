Benro Theta BT001: Stativ mit motorisierten Ausrichtungsfunktionen

Es gibt Zubehör, dessen Funktionalität dann doch etwas übertrieben scheint. Dies schien auch bei der Idee eines Kickstarter-Projektes der Fall zu sein, bei dem die Einstellmöglichkeit eines Stativs mit einem Motor ausgestattet wurde. Doch die Interessenten meldeten sich in großer Zahl, sodass das System in Produktion ging.Jetzt ist das Benro Theta BT001 quasi fertig und wurde auch auf der Fotomesse CP+ in Japan gezeigt, wo es sich die Kollegen von ValueTech TV ansehen konnten. In dem Produkt arbeiten mehrere Motoren, sodass es in verschiedene Richtungen ausgerichtet werden kann. Das Stativ soll demnächst in den Handel kommen - wann genau ist noch unklar, da erst einmal die Kickstarter-Unterstützer beliefert werden.