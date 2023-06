Anker 675: Starke USB-C-Docking-Station mit vielen Ports

Stauraum inklusive

Bei der Anker 675 handelt es sich um eine USB-C-Docking-Station mit 12 Anschlüssen. Das Gadget verfügt u.a. über einen 4K fähigen HDMI-Port. Dazu kommen zwei USB-C- sowie drei USB-A-Anschlüsse. Die Bildausgabe ist nur über den HDMI-Port, nicht aber über USB-C möglich. Für Content-Creator oder Hobby-Fotografen ist der SD- sowie microSD-Kartenslot praktisch. Die Übertragungsgeschwindigkeit beider Slots liegt bei maximal 104 Megabyte pro Sekunde. Notebooks etc. können mit 100 Watt geladen werden. Auf der rechten Seite platziert Anker einen Qi-Ladespot für Smartphones, Smartwatches oder sogar Zahnbürsten. Während das iPhone mit 7,5 Watt aufgeladen wird, stehen anderen Geräten die vollen 10 Watt der Qi-Ladefläche zur Verfügung. Das Gesamtpaket wird durch einen Audio-Anschluss und einen Ethernet-Port abgerundet. Die Docking-Station ist mit Windows- und MacOS-Geräten kompatibel. Diese müssen allerdings über einen USB-C-Port verfügen: Ohne jenen kann die Docking-Station nicht verwendet werden.Im Lieferumfang ist ein 180 Watt Netzteil sowie ein USB-C 3.2 Gen 2 Kabel enthalten. Das Netzteil wird auf der Unterseite der Docking-Station eingesteckt. Um Ordnung auf dem Tisch zu ermöglichen, legt Anker einen Kabelbinder bei. Der Charger-Body kann im Kabelmanagement des Tisches, insofern eins vorhanden ist, verstaut werden. Das beiliegende USB-C-Kabel wird verwendet, um die Docking-Station in Betrieb zunehmen. Erfreulicherweise ist es nicht notwendig, zusätzliche Treiber zu installieren. Die unkomplizierte Inbetriebnahme ist sowohl im privaten Umfeld als auch in Unternehmen, in denen sich verschiedene Mitarbeiter einen Arbeitsplatz teilen, praktisch.Im Test erweist sich vor allem die Möglichkeit, SD- und MicroSD-Karten ohne weiteren Adapter verwenden zu können, als nützlich. Die jeweiligen Ports sind gut zu erreichen. Während eine SD-Karte eingeschoben wird, bewegt sich die Docking-Station nicht vom Fleck. Es ist folglich nicht nötig, die Anker 675 ständig hin- und herzurücken. Der feste Stand wird durch zwei Standstreifen auf der Unterseite der Docking-Station realisiert. Sollten zwei Geräte angeschafft werden und auf jenen jeweils ein Display stehen, empfiehlt es sich, vorrangig die Ports der linken Docking-Station zu verwenden. Die Anschaffung zweier Geräte kann empfehlenswert sein, wenn beide Bildschirme auf exakt dieselbe Höhe gestellt werden sollen.Unter der Docking-Station entsteht Lagerplatz: Dort können unter anderem Tastatur und Maus während Arbeitspausen geparkt werden. Unser Kollege Timm Mohn lagert dort aber oft Papierkram, der regelmäßig gebraucht wird. Die Docking-Station kann somit als Ordnungswerkzeug verwendet werden. Gleichzeitig kann eine erhöhte Notebook- oder Monitor-Position langfristig für eine gesündere Haltung am Arbeitsplatz sorgen. Gerade bei kleinen PCs gerät man oft in gesundheitlich zumindest bedenkliche Positionen. Richtet sich der Blick auf das Display, ohne dass die nutzende Person vor dem PC kauert, kann es zur Entlastung des Körpers kommen. Wer längerfristig am PC arbeitet, sollte den eigenen Arbeitsplatz regelmäßig auf Verbesserungspotenzial hin überprüfen.Über die Docking-Station können Geräte mit bis zu 100 Watt aufgeladen werden. Das ist etwas weniger, als das Netzteil eines vollausgestatteten MacBooks mit 16 Zoll liefert. Es reicht aber aus, um eben jenes mit Strom zu versorgen und aufzuladen. Die beiden USB-C-Ports können 45 Watt ausgeben. Hier empfiehlt es sich, stromhungrigere Geräte, wie etwa ein Tablet, aufzuladen. Kleinere Geräte, bspw. ein iPod Shuffle, können auch über den USB-A-Port mit Strom versorgt werden. Insgesamt bietet die Anker 675 Docking Station genug Ports, um alle typischen Geräte, die im Alltagsarbeit geladen oder betrieben werden müssen, zu laden oder zu betreiben. Wer ein iPhone mit MagSafe-Hülle verwendet, kann das Smartphone einfach auf den Qi-Ladeplatz legen, ohne dass die Ladung beeinträchtigt wird.Die Anker 675 Docking-Station stellt ein Gesamtpaket für den Arbeitsplatz dar. Sie erweitert (nicht nur) Port-arme Geräte und sorgt gleichzeitig für eine bessere Sitzhaltung. Die 12 Anschlüsse können sich im Alltag als praktisch erweisen. Die Extra-Anzahl an Zugängen ermöglicht es, eine Vielzahl an Geräten des Alltages zu verwenden. Dabei müssen jene nicht ständig ein- und ausgesteckt werden, um Platz für ein neues Gerät zu schaffen. Für Ordnung auf dem Schreibtisch sorgt dabei das Kabelmanagement auf der Unterseite. Auf Amazon ist die Anker 675 für 249,99 Euro verfügbar . Der Hersteller bietet 18 Monate Garantie auf das USB-C-Zubehör.