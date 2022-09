Werewolf By Night: Erster Teaser zum Retro-Horrorfilm von Marvel

Mit Werewolf By Night erweitert im Oktober ein recht ungewöhnlicher Marvel-Film das Angebot von Disney+: Dieser präsentiert sich nämlich vollständig in Schwarz-Weiß und erinnert stark an klassische Horrorfilme aus längst vergangenen Zeiten des Genres. Ein erster Trailer stimmt auf das schaurige Streaming-Special ein.Allzu viel verrät der Trailer zu Werewolf By Night zwar nicht über die Handlung, offenbar geht es aber um eine Gruppe Monsterjäger, die sich in einer Villa versammelt, um Jagd auf ein Monster zu machen. Das Problem: Das Monster selbst, ein Werwolf, befindet sich unerkannt unter den Jägern.Für den Zuschauer bedeutet dies allerdings kein Rätselraten, denn fest steht bereits, dass der Schauspieler García Bernal die Rolle des Lykanthropen übernimmt. Werewolf By Night startet bereits am 7. Oktober bei Disney+.