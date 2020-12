Video zeigt nie gesehenes Material aus 'Das Imperium schlägt zurück'

Das Imperium schlägt zurück feiert in diesem Jahr sein 40. Jubiläum. Der zweite Film der Reihe hat für viele bis heute nichts von seinem ursprünglichen Zauber eingebüßt und war für die vielen weiteren Fortsetzungen richtungsweisend. Anlässlich des runden Jahrestags wurde nun ein neues Video veröffentlicht, das bisher unveröffentlichte Aufnahmen von den Dreharbeiten zeigt und Blicke hinter die Kulissen erlaubt.Das Material stammt vom Dokumentarfilm-Team, welches damals die Entstehung des Films begleitete. Zu sehen gibt es unter anderem noch nie gezeigte Aufnahmen aus dem Inneren des Millennium Falcon, vom Duell zwischen Luke Skywalker und seinem Vater und vom Eis­planeten Hoth. Gerade letzterer Schauplatz hatte die Crew damals offenbar vor größere Herausforderungen gestellt. Das Video zeigt aber auch, dass das Team viel Spaß beim Dreh hatte.Im ebenfalls bislang unveröffentlichten Audiokommentar kommen neben George Lucas und dem Drehbuchautor Lawrence Kasdan noch die Schauspieler Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams (Lando Calrissian) und zu Wort, die über ihre Rollen sprechen.Der knapp sieben Minuten lange Einblick in den Kinoklassiker feierte vor wenigen Tagen in der Nachrichtensendung "Good Morning America" beim US-Sender ABC seine Premiere. Inzwischen liegt das Video auch in einer deutsch untertitelten Fassung vor.