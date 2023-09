Upload: Neuer Trailer stimmt auf Staffel 3 der Sci-Fi-Serie ein

So geht es in der dritten Staffel weiter

Im Oktober startet bei Prime Video die dritte Staffel der Sci-Fi-Comedyserie Upload. Insgesamt acht neue Folgen wird es dann geben, welche die ungewöhnliche Geschichte von Nathan fortsetzen.Zur Erinnerung: Die Serie Upload spielt in einer Zukunft, in der die Menschen den physischen Tod überwinden können, indem sie ihr Bewusstsein ganz einfach in den Cyberspace hochladen und im Virtual-Reality-Jenseits jeden nur vorstellbaren Komfort erfahren, sofern sie es sich denn leisten können.In Staffel 3 arbeiten Nathan und Nora weiter am Gelingen ihrer Liebesbeziehung, während sie gleichzeitig versuchen müssen, eine gefährliche Verschwörung zu stoppen, die Millionen von Menschenleben bedroht. In Lakeview wurde währenddessen eine Sicherungskopie von Nathan aktiviert und Ingrid scheint fest entschlossen, sich diese zweite Chance auf Liebe nicht entgehen lassen zu wollen.Luke ist hingegen in Lakeview auf sich allein gestellt und daher gezwungen, in der Grey Zone zu arbeiten, um sich seinen Aufenthalt im Paradies weiterhin finanzieren zu können. In der realen Welt steigt Aleesha in den Reihen der Horizen auf und geht eine neue Liebesbeziehung ein - auf Fans der Serie kommt also so einiges zu.Staffel 3 von Upload startet am 20. Oktober 2023 bei Prime Video, neue Folgen gibt es dann immer wöchentlich im Doppelpack, sodass das Finale schon am 10. November zum Abruf bereitsteht. Wie es danach mit der Serie weitergeht, ist derzeit noch unklar.