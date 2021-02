Tribes of Europa - Zweiter Trailer zur Endzeit-Serie aus Deutschland

Videos automatisch starten

Zukunftsvisionen sehen in der Film- und Serienlandschaft nur selten positiv aus. Die Netflix-Serie Tribes of Europa stellt da keine Ausnahme dar und zeichnet das Bild eines dystopischen Europas, in dem verfeindete Stämme um die Vorherrschaft kämpfen.



Wie der neueste Trailer zu Tribes of Europa verrät, dreht die technisierte Welt im Jahr 2029 durch, was verheerende Folgen für die ganze Welt hat. Auch Europa bleibt natürlich nicht davon verschont und mehrere Stämme, die sogenannten Tribes, kämpfen seitdem gegeneinander. Im Jahr 2074 werden auch die Helden der Serie, die Geschwister Kiano (Emilio Sakraya), Liv (Henriette Confurius) und Elja (David Ali Rashed) in den Konflikt hineingezogen - möglicherweise finden die drei ja sogar den Schlüssel, die ins Chaos gestürzte Welt wieder neu zu ordnen. Auch die geheimnisvollen "Cubes" könnten dabei eine gewichtige Rolle spielen.



Tribes of Europa stammt vom Dark-Produktionsstudio Wiedemann & Berg Television und startet mit sechs Episoden am 19. Februar 2021 exklusiv bei Netflix.