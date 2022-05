Thor: Love and Thunder - Neuer Trailer zeigt nun auch den Bösewicht

Während derzeit noch Benedict Cumberbatch als Doctor Strange für Ordnung im Multiversum kämpft, steht auch schon der nächste Marvel-Held in den Startlöchern: Schon im Juli bestreitet nämlich Donnergott Thor sein nächstes Kino-Abenteuer. Dieser bekommt es dann mit dem Fiesling Gorr zu tun, den wir im neuen Trailer nun endlich etwas genauer zu Gesicht bekommen.Der zweite Trailer zu Thor: Love and Thunder ist da und hält für Fans des Marvel Cinematic Universe einige Schauwerte bereit: Zunächst wäre da natürlich der Götterschlächter Gorr (gespielt von (Christian Bale), der nicht nur farblich einen ziemlich starken Kontrast zum ansonsten recht flippig bunt und verrückt gehaltenen Film liefert. Im Video ist der Schurke nun erstmals in seiner ganzen Pracht zu bewundern. Aber auch Natalie Portman als Jane Foster beziehungsweise Mighty Thor zeigt dem von Chris Hemsworth gespieltem Donnergott, wo der sprichwörtliche Hammer hängt.Regie bei Thor: Love and Thunder führt Taika Waititi, Kinostart in Deutschland ist am 6. Juli 2022.