The Boys - Neuer Trailer beweist: Auch Staffel 2 wird witzig und brutal

Im vergangenen Jahr war mit The Boys eine recht ungewöhnliche Superheldenserie bei Amazon Prime Video gestartet. Aufgrund des großen Erfolges lässt die zweite Staffel auch nicht lange auf sich warten, los geht es in diesem September. Jetzt hat Amazon einen neuen Teaser-Trailer veröffentlicht und lässt erahnen, dass es noch verrückter und blutiger werden dürfte.So wie in der Comicvorlage sind auch im Amazon Original The Boys Superhelden oder "Supes" gefeierte Stars - allerdings nur, weil der Großkonzern Vought sie als solche inszeniert. Denn in Wirklichkeit sind die Helden von Egoismus und der Gier nach Macht zerfressen. Um die Supes in ihre Schranken zu weisen, hat Billy Butcher (gespielt von Karl Urban) die Anti-Superhelden-Truppe The Boys ins Leben gerufen, die zu mitunter recht rabiaten Mitteln greift.Während The Boys bislang noch die Jäger waren, stehen sie nach dem Finale der ersten Staffel nun selbst auf der Abschussliste der Supes. Wie der neueste Trailer zeigt, dürfte dies aber nur für noch mehr Chaos sorgen. Los geht es mit den neuen Folgen am 4. September 2020 exklusiv bei Amazon Prime Video.