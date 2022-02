The Boys: Diabolical - Neuer Trailer zur verrückten Cartoon-Serie

Nachdem es erst vor ein paar Tagen ein längeres Teaser-Video zu The Boys: Diabolical zu sehen gab, reicht Amazon jetzt den ersten richtigen Trailer nach - und unterstreicht mit diesem, dass das Spin-off wohl mindestens genauso verrückt und brutal wie die Mutterserie wird.Anders als The Boys es in bislang zwei Staffeln getan hat, erzählt Diabolical keine zusammenhängende Geschichte, sondern insgesamt acht einzelne Stories, die jedoch alle im selben Comic-Universum verwurzelt sind. Für die einzelnen Episoden gibt Amazon eine Laufzeit von 12 bis 14 Minuten an. Jede Folge soll dabei einem anderen Animationsstil folgen und etwa von Animes oder japanischen Comics inspiriert worden sein.The Boys: Diabolical startet am 4. März 2022 bei Amazon Prime Video.